Сколько ребенку нужно спать в разном возрасте? Мнение современных психологов

Сон является важной физиологической потребностью человека. Во время сна организм почти не воспринимает внешние раздражители, при этом систематизируется информация, полученная за день, улучшаются обменные процессы, укрепляется нервная и иммунная система, и восстанавливается связь с внутренними органами.

Это снижает вероятность появления разнообразных болезней. В то время как нехватка сна может стать причиной нервных расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы, ослабления иммунитета и нарушений в развитии мозга. Полноценный сон особенно важен для детей, так как в этот период активно происходит познание окружающего мира, формирование нервной системы и физическое развитие. При этом в разном возрасте потребность в сне будет отличаться. Сколько нужно спать ребенку? Мнение психологов вы найдете в статье.

Определение индивидуальных потребностей

Когда мы обсуждаем среднюю продолжительность сна, необходимо учитывать широкий спектр факторов, которые могут влиять на потребности каждого организма. Исследования показывают, что взрослым людям в среднем требуется от семи до девяти часов качественного сна в сутки. Однако это всего лишь усредненные показатели, которые далеко не всегда применимы к каждому индивидууму. Например, спортсмены, которые регулярно подвергают свое тело физическим нагрузкам, могут нуждаться в более продолжительном сне для оптимального восстановления.

Генетика также играет значимую роль в определении индивидуальных потребностей в сне. Некоторые люди обладают естественной способностью восстанавливаться после меньшего количества сна, что связано с определенными генетическими мутациями. Научно подтверждено, что около 1-3% населения имеет мутации в генах, позволяющие им полностью высыпаться и восстанавливаться за шесть часов или даже меньше, не испытывая негативных последствий для здоровья.

С момента появления на свет и до 4 месяцев

С момента рождения до четырех месяцев младенцы проводят большую часть дня во сне, спя по 15-17 часов в сутки. Причем новорожденные с начала жизни не делают различий между днем и ночью. Со временем они постепенно начинают приспосабливаться к ночному сну. Характерной чертой сна в этот период являются частые пробуждения.

Сон младенца в этом возрасте может включать как глубокие, так и поверхностные фазы, из-за чего он может двигаться или издавать звуки во сне. Это абсолютно нормальная часть развития, и большинство детей перерастают это с возрастом. Родителям важно помнить, что каждое дитя уникально, и то, что подходит одному ребенку, может не подходить другому. Внимание к ритмам и потребностям ребенка поможет создать оптимальные условия для его здорового сна.

С 4 месяцев до года

В возрасте от четырех до двенадцати месяцев продолжительность сна уменьшается и становится более предсказуемой — от 11 до 16 часов в день. Днем у младенца может быть до трех циклов сна, а к шести месяцам должна выработаться способность к непрерывному ночному сну длительностью до шести часов. Однако фазы активности также возможны, и малыш может просыпаться до восьми раз. Эти периоды бодрствования могут остаться незамеченными, так как они коротки.

Вместе с тем важно следить за распорядком сна и бодрствования, чтобы избежать чрезмерной усталости, которая может негативно сказаться на засыпании. Рекомендуется постепенно приучать ребенка к дневному сну в одном и том же месте и в одно и то же время. Это способствует стабильности ежедневного графика и облегчает процесс перехода от сна к бодрствованию. Сбалансированный режим не только поможет улучшить качество сна, но и позитивно скажется на общем благополучии и настроении ребенка.

От года до трех лет

В промежутке времени от одного года до трех лет важно выработать привычки, касающиеся сна. Рекомендуется дневной отдых продолжительностью около двух часов. В это время формируется основа здоровых сновидений и правила гигиены для детей. Общая длительность сна за сутки составляет от 11 до 14 часов.

В этот период также полезно начинать формировать вечерние ритуалы подготовки ко сну, такие как спокойные игры, чтение книг или тихая музыка. Это помогает не только расслабить ребенка, но и создать устойчивую ассоциацию между конкретными действиями и наступлением сна. Постепенно ребенок будет привыкать к тому, что после таких занятий приходит время для отдыха.

Также следует уделять внимание внешним условиям, способствующим здоровому сну, таким как комфортная температура в спальне, отсутствие яркого света и шума. Родители могут использовать ночники с мягким светом, чтобы создать уютную атмосферу и обеспечить ребенку чувство безопасности. Это поможет минимизировать вероятность ночных пробуждений и обеспечит более крепкий и продолжительный сон.

От трех до шести лет

В возрасте от трех до шести лет детям все еще нужен дневной сон. Хотя ночной сон становится более продолжительным, именно в этот период может проявляться лунатизм, который обычно не приводит к серьезным последствиям. Детям в этом возрасте рекомендуется спать от 10 до 13 часов в сутки.

Дневной сон в возрасте от трех до шести лет играет важную роль в общем развитии ребенка. Он способствует нормализации настроения и улучшению когнитивных функций, таких как память и внимание. Во время сна мозг ребенка обрабатывает полученные за день впечатления и знания, что способствует их более глубокому усвоению. Дети, которые получают достаточное количество сна, обычно демонстрируют лучшее поведение и больший интерес к познавательной активности.

Сон у младших школьников

К шести годам лишь один процент детей сохраняет привычку послеобеденного сна. В то же время нейропсихиатры подчеркивают, что современные дети спят меньше, чем предыдущие поколения. У них сократился интервал между временем отхода ко сну и пробуждением. Продолжительность сна должна составлять от 9 до 12 часов в сутки.

Сокращение времени сна у детей связано не только с изменениями образа жизни, но и с растущей нагрузкой на нервную систему. Современные дети часто сталкиваются с излишней стимуляцией — от обилия информации, доступной в Интернете, до интенсивных внеучебных занятий и чрезмерного времени, проведенного перед экранами. Все это может способствовать значительному ухудшению качества сна и отрицательно сказываться на их общем здоровье и развитии.

Нейропсихиатры также подчеркивают, что недосыпание в младшем возрасте может привести к серьезным последствиям в будущем. Например, регулярный недостаток сна может повлиять на когнитивные способности, эмоциональное состояние и даже на физическое развитие ребенка. Нарушения сна могут проявляться в виде повышенной раздражительности, проблем с концентрацией внимания и даже предрасположенности к ожирению и другим метаболическим нарушениям.

Сон у подростков

В возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, когда проходит пубертатный период, крайне важно обеспечить организму полноценный отдых. Сегодняшние подростки сталкиваются с проблемами при засыпании. Зачастую они погружаются в сон только около полуночи. Ввиду необходимости рано вставать в школу дети не успевают выспаться. Оптимальная продолжительность сна должна составлять от 9 до 10 часов в день.

Сон у юношей и взрослых

Начиная с восемнадцатилетнего возраста нормой считается сон продолжительностью от 7 до 10 часов. Другая продолжительность сна считается отклонением и относится к патологическому состоянию. Исследования экспертов подтвердили, что примерно треть населения планеты регулярно спит не более семи часов в день.