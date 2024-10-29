 

Гарнитура для домашней электротерапии поможет безопасно избавиться от депрессии

29.10.2024, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне, Университета Восточного Лондона и Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне провели исследование гарнитуры Flow по заказу ее производителя, шведской компании Flow Neuroscience. Это устройство предназначено для проведения электротерапии в домашних условиях, в максимально щадящем и безопасном режиме. Терапия устраняет негативные факторы депрессии и снижает риск рецидива.

Принцип действия Flow основан на технологии транскраниальной стимуляции постоянным током. Ток очень слабый, не более 2 мА, а импульсы направлены в переднюю часть мозга. При депрессии она находится в угнетенном состоянии, а мягкая стимуляция током способна вернуть нервной системе былой тонус. Это не быстрый процесс – базовое лечение требует 10 недель, по пять 30-минутных сеансов в первые три недели и по три в следующие.

В исследовании приняли участие 174 пациента с подтвержденной тяжелой или умеренной депрессией. Всем им выдали гарнитуры Flow, но у половины группы электроды были отключены – так имитировался эффект плацебо. По итогам лечения у пациентов с активной гарнитурой наблюдался клинический ответ на уровне 58,3%, а ремиссия составила 44,9 %. У второй группы показатели 37,8 % и 21,8%, соответственно.

По статистике в мире более 280 млн. человек страдают от депрессии, и все меньше из них готовы прибегать к приему антидепрессантов из-за разных побочных эффектов такой терапии. Стимуляция мозга электрическими импульсами может стать удобной альтернативой — тем более что это уже не первое подобное решение, на рынке представлены и другие устройства для воздействия на нейроны мозга. Flow уже есть в продаже, стоимость гарнитуры составляет $500.

Источник &#8212 The University of Texas Health Science Center at Houston


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Ким Чен Ын провёл для российских школьников урок «Разговоров о важном»

29.10 / Samsung A56 улучшил селфи-камеру и получил Exynos 1580

29.10 / Следствие обнаружило инсектицид на посуде в доме погибших детей в поселке Красная Сопка

29.10 / Найдены большинство президентов, пропавших после саммита БРИКС

29.10 / В России спрос на Honor Magic V3 превзошел предшественника

29.10 / ЛОМО: лучшая моментальная камера в мире обрела второе рождение

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Американский рейнджер в Брянской области

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Катериновки

29.10 / Мнение: Над Тбилиси бродит призрак оранжада

29.10 / От заложенности носа и не только: как использовать нефритовый ролик для лица

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика