Гарнитура для домашней электротерапии поможет безопасно избавиться от депрессии

Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне, Университета Восточного Лондона и Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне провели исследование гарнитуры Flow по заказу ее производителя, шведской компании Flow Neuroscience. Это устройство предназначено для проведения электротерапии в домашних условиях, в максимально щадящем и безопасном режиме. Терапия устраняет негативные факторы депрессии и снижает риск рецидива.

Принцип действия Flow основан на технологии транскраниальной стимуляции постоянным током. Ток очень слабый, не более 2 мА, а импульсы направлены в переднюю часть мозга. При депрессии она находится в угнетенном состоянии, а мягкая стимуляция током способна вернуть нервной системе былой тонус. Это не быстрый процесс – базовое лечение требует 10 недель, по пять 30-минутных сеансов в первые три недели и по три в следующие.

В исследовании приняли участие 174 пациента с подтвержденной тяжелой или умеренной депрессией. Всем им выдали гарнитуры Flow, но у половины группы электроды были отключены – так имитировался эффект плацебо. По итогам лечения у пациентов с активной гарнитурой наблюдался клинический ответ на уровне 58,3%, а ремиссия составила 44,9 %. У второй группы показатели 37,8 % и 21,8%, соответственно.

По статистике в мире более 280 млн. человек страдают от депрессии, и все меньше из них готовы прибегать к приему антидепрессантов из-за разных побочных эффектов такой терапии. Стимуляция мозга электрическими импульсами может стать удобной альтернативой — тем более что это уже не первое подобное решение, на рынке представлены и другие устройства для воздействия на нейроны мозга. Flow уже есть в продаже, стоимость гарнитуры составляет $500.

Источник — The University of Texas Health Science Center at Houston