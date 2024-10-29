 

Samsung A56 улучшил селфи-камеру и получил Exynos 1580

29.10.2024, 11:25, Разное
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Опубликованные изданием Galaxyclub.nl характеристики грядущей модели Samsung Galaxy A56 раскрывают детали ее аппаратной платформы и камер. Устройство будет оснащено 50-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и 5-мегапиксельным макрообъективом. Кроме того, ожидается улучшение фронтальной камеры для повышения качества съемки в условиях слабой освещенности.

За производительность A56 отвечает процессор Santa (кодовое название S5E8855), предположительно именуемый Exynos 1580. В бенчмарке Geekbench показал результаты, аналогичные флагманскому Snapdragon 888. Устройство получит шестилетнюю поддержку программным обеспечением и обновления Android. Ожидаемая цена Galaxy A56 составит от €450 до €500 (47,3 – 52,6 тыс. рублей).


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