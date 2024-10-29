 

Следствие обнаружило инсектицид на посуде в доме погибших детей в поселке Красная Сопка

29.10.2024, 9:45, Разное
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В доме, где отравились и погибли четверо детей в поселке Красная Сопка, на посуде обнаружили инсектицид. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Экспертиза выявила присутствие компонентов инсектицидных средств на посуде. Исследование также подтвердило соответствие содержимого баллонов, изъятых в магазинах и на производстве, заявлению изготовителя.

Основной версией трагического инцидента остается попадание химического вещества в организм детей. Отец отравившихся ранее рассказал о неисправной вытяжке.

Напомним, 21 сентября шесть человек в поселке Красная Сопка отравились неизвестным веществом. Выжили только родители, а трое дочерей в возрасте от 6 до 12 лет и 13-летний сын скончались.


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