 

Найдены большинство президентов, пропавших после саммита БРИКС

29.10.2024, 9:33, Разное
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Силовики Татарстана отчитались об успешной операции по розыску шести президентов государств, внезапно исчезнувших после завершения саммита БРИКС в Казани.

Как отмечается в пресс-релизе, после торжественной церемонии закрытия саммита некоторые из присутствовавших «требовали продолжения банкета», а другие настолько полюбили Казань, что наотрез отказались покидать мероприятие. Так, во время прогулки по ночному городу сразу шесть глав государств совершили побег из президентских номеров-люкс отеля «Огни Казани» в сторону ближайшей станции метро, где они провели два дня, успешно маскируясь под иностранных студентов местного медицинского вуза.

Ещё двое высших должностных лиц, представлявших на саммите Демократическую республику Конго и Республику Бенин, на текущий момент забаррикадировались в номерах отеля и отказываются покидать Казань. Также силовики смогли найти делегацию Габона – все 20 человек устроились работать на овощную базу и проживали в бытовках.

Всех исчезнувшие президенты и члены их делегаций были накормлены чак-чаком и приводом доставлены в аэропорт и посажены на рейсы в возглавляемые ими государства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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