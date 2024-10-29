В России спрос на Honor Magic V3 превзошел предшественника

В ходе предзаказа на Honor Magic V3 наблюдался повышенный спрос на 61% по сравнению с предыдущей моделью Honor Magic V2. По данным пресс-службы МТС, представленным изданию “Газета.Ru”, наибольшей популярностью пользовалась зеленая версия, составляющая 70% всех заказов.

Москва возглавила список городов с максимальным интересом к новинке, на нее пришлось 46% предзаказов. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (13%), Мурманск (6%), Пермь (5%) и Тольятти (4%). Стоимость Honor Magic V3 составляет 190 000 рублей. С 29 октября по 18 ноября действует акция: покупатели получают в подарок планшет Honor Pad 9 WiFi. Honor Magic V3 представляет собой легкий и тонкий складной смартфон весом 226 граммов.

В сложенном состоянии его толщина составляет 9,2 мм, а в разложенном – 4,35 мм. Производительность обеспечивается мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью объемом 12 ГБ и накопителем на 512 ГБ. Смартфон оснащен внешним дисплеем диагональю 6,43 дюйма и внутренним экраном с диагональю 7,92 дюйма и частотой обновления 1-120 Гц. Ранее сообщалось о прогнозируемой средней цене смартфонов в РФ к 2024 году.