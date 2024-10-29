 

ЛОМО: лучшая моментальная камера в мире обрела второе рождение

29.10.2024, 7:35, Разное
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В 1983 году группа инженеров Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО) во главе с М. Г. Холомянским разработала компактный (107 х 68 х 43,5 мм) фотоаппарат «ЛОМО Компакт-Автомат» («LOMO LC-A»), во многом напоминавший свой прототип — японский Cosina CX-2.

Уже через год он был запущен в серийное производство, а спустя 10 лет о нем узнали за границей. Благодаря своим уникальным характеристикам и доступности «LOMO LC-A» быстро завоевал весь мир и стал основой необычного жанра — ломографии.

Основное ее содержание — запечатлевать жизнь такой, какая она есть. Фотовыставки ломографов — это, как правило, огромное количество снимков невысокого качества, сделанных фотографами-любителями с необычных ракурсов, среди которых иногда попадаются настоящие шедевры. Существует даже Международное ломографическое общество со штаб-квартирой в Вене.

Несмотря на почтенный возраст, «LOMO LC-A» по-прежнему выпускается небольшими партиями. Однако, чтобы идти в ногу со временем, австрийская компания Lomography разработала его современную версию Lomo’Instant Wide Glass. В отличие от своего пленочного предшественника, это фотокамера моментальной съемки с бумажными картриджами Fujifilm Instax Wide.

Фотокамера оснащена 90-мм объективом с многослойным покрытием и множеством автоматических и ручных функций. Время готовности снимка — несколько минут. Выдержка — 1/125 — 8 сек в автоматическом режиме и 30 сек в режиме длительной выдержки. Имеется встроенная вспышка, разъем для подключения внешней вспышки и дистанционное управлением спуском затвора. Цена Lomo’Instant Wide Glass $280.

К настоящему времени сообщество Lomography уже загрузило в центр изображений официального сайта более 17 миллионов ломографических снимков.

Источник &#8212 Lomography


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