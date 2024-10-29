 

Рупор кремлевской пропаганды: Американский рейнджер в Брянской области

29.10.2024, 5:30, Разное
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ФСБ сообщила, что в ходе вчерашней попытки прорваться через границу в Брянской области было уничтожено 4 боевика.
На теле одного из уничтоженных диверсантов обнаружена татуировка парашютно-десантного разведполка Сухопутных войск США. Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Гость из 75-го полка американских рейнджеров покушал брянской землицы.

Источник: Colonel Cassad


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