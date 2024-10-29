Рупор кремлевской пропаганды: Американский рейнджер в Брянской области

ФСБ сообщила, что в ходе вчерашней попытки прорваться через границу в Брянской области было уничтожено 4 боевика.

На теле одного из уничтоженных диверсантов обнаружена татуировка парашютно-десантного разведполка Сухопутных войск США. Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Гость из 75-го полка американских рейнджеров покушал брянской землицы.

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