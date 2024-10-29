Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Катериновки
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Освобождение села Катериновка на Кураховском направлении. Наша бронегруппа прорвалась в населенный пункт. В центре Катериновки рядом с памятником установлен российский флаг.
Следующая цель – Елизаветовка. Наступление на Курахово с юго-востока продолжается. Идут бои за северную часть Богоявленки, большая часть н.п. за нами.
На восточных окраинах Курахово также идут бои, там сегодня уничтожили немецкий "Леопард".
С юга на Курахово также идет наступления – идут бои за Шахтерское и Новоукраинку.
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Источник: Colonel Cassad
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