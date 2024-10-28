Мнение: Платёжная система БРИКС, многовекторная Сербия, Александр Вучич про Эльвиру Набиуллину

1. Перед саммитом БРИКС было много разговоров о том, что на нём объявят о создании единой валюты БРИКС или, по крайней мере, платёжной системы БРИКС, которые станут конкурентами доллару, евро и западным платёжным системам. С большой тревогой об этом писали западные СМИ – так, по информации агентства Блумберг незападная платёжная система должна получить название BRICS Bridge («мост БРИКС»).

Тут надо отделить мух от котлет. Единая валюта БРИКС, к счастью, похоронена, а наделавшая много шуму «купюра БРИКС», показанная Владимиру Путину, оказалась просто сувениром (ссылка). И это хорошо: для России введение единой валюты БРИКС стало бы катастрофой, так как мы потеряли бы возможность печатать деньги, что нанесло бы нашей экономике огромный ущерб. Сейчас можно для простоты считать, что «валютой БРИКС» стал китайский юань. Не лучший из возможных сценариев, но раз уж мы провалили задачу создания нефтерубля, выбирать теперь не приходится. Юань так юань — лучше доллара и евро, во всяком случае.

Что касается платёжной инфраструктуры БРИКС, то над ней мы вовсю работаем, это нужная штука (ссылка):

Минфин России ведет работу над созданием депозитарной системы BRICS Clear, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью RT Arabic.

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…Платформа позволит пользователям проводить платежи быстрее и дешевле. «Во всяком случае, у нее есть целый ряд преимуществ, которые интересны странам — участницам объединения», — добавил он.

Третье направление, по которому ведомство ведет работу, — создание в БРИКС собственной перестраховочной компании. «Тоже видим необходимость обеспечения услугами страхования наших торговых связей, чтобы у нас была собственная мощная система страхования грузов, товаров и услуг вне зависимости от каких-либо политических ограничений», — сказал министр.

Забавно, что если бы не санкционная агрессия Запада, мы бы ещё долго были завязаны на доллары и на систему СВИФТ. США в 2022 году выстрелили себе в ногу, резко ускорив процесс очистительной дедолларизации нашей планеты.

2. Маленькая послушная Сербия давно уже выбрала себе европейский путь. Не стоит удивляться, что она подписывает антироссийские декларации — и Сербия как страна, и рядовые сербы однозначно воспринимают себя как часть Европы (ссылка). Сербы демонстрируют даже не попытку усидеть на двух стульях, а чистое европейство, но только с недовольным лицом. Примерно так: «мы тоже европейцы, мы тоже покорно прислоняемся к сапогу дяди Сэма, но, в отличие от каких-нибудь прибалтов, мы делаем это как бы нехотя, с отвращением».

К примеру, сейчас сербы попросили зарезервировать на них кресло в рядах БРИКС (ссылка):



Сербия надеется на место для страны в рамках БРИКС. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин <…>

«Нам следует усвоить, что в конечном счете мы можем выбирать. Для нас это действительно важно. Мне очень интересно узнать больше о БРИКС, и я надеюсь, что в нем найдется место и для Сербии», — подчеркнул политик.

Вулин заявил, что Сербия чувствует себя среди друзей в рамках БРИКС. При этом сербский вице-премьер отметил, что страна находится в процессе выбора пути интеграции и ей важно иметь альтернативы развития. Он добавил, что БРИКС не требует изменений в политической системе или присоединения к санкциям.

Господин Вулин, разумеется, шутит. «Процесс выбора» давно уже позади, Сербия уже однозначно выбрала Европу, а рядовые сербы раз за разом дружно голосуют за тех самых политиков, которые их в Европу тащат. Собственно, нам здорово повезло, что у России с Сербией нет общих границ. Если бы были, то Сербию заставили бы сейчас за непокорность последовать примеру других наших «братушек» — тех самых, которые были когда-то крупнейшей страной Европы, и которых США и Евросоюз дружно пытаются урезать как раз до размеров Сербии.

3. Сербский президент хвалит главу русского ЦБ (ссылка):

Сербский президент Александр Вучич восхитился профессионализмом главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Глава Сербии сравнил экономическую ситуацию в ЕС и своей стране, отметив устойчивость экономики России. В эфире телеканала TV Prva Вучич назвал Набиуллину гением.

«Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина — гений», — заявил Вучич в эфире сербского телеканала. <…>

Он выразил удивление стойкостью российской экономики и отметил, что недавно Россия повысила ключевую ставку до 21%, что значительно выше по сравнению с сербской ставкой в 5,75%. «У нас ключевая ставка — 5,75%, у них — 21%. У них инфляция в этом и в прошлом году в два раза выше, чем у нас: 8,2% против наших 4,2%», — отметил президент.

Господин Вучич, конечно же, прав. В целом, я даже не могу всерьёз рассматривать Сербию как противника. Сербы решили примкнуть к нашим врагам, это правда, но они говорят нам так много искренних слов о дружбе, что сердиться на них решительно невозможно.