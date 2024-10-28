Рупор кремлевской пропаганды: Арестован генерал-майор Оглоблин

Арестован генерал-майор Оглоблин, который ранее уже сидел за махинации.

Дело генерал-майора Оглоблина.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина

Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Также сообщалось, Оглоблин дал показания на вышего начальника главного управления связи ВС РФ Шамарина. В общем, "репрессии в армии продолжаются",

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