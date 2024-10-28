 

Актёр Юрий Пономаренко погиб в результате несчастного случая

28.10.2024, 20:30, Разное
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Известный российский артист Юрий Пономаренко был бездыханным обнаружен в квартире на Высоковольтном проезде. Изначально сообщалось, что 49-летний житель погиб из-за несчастного случая, при котором он ударился головой, что привело к фатальной черепно-мозговой травме.

Также правоохранительные органы раскрыли, что у артиста имелась проблема с алкогольной зависимостью, которую подтвердили и его родственники.

Помимо упомянутой череды трагических событий, стоит отметить популярность Юрия Пономаренко, который успел сняться в таких известных телевизионных сериалах, как “Склифосовский”, “Глухарь” и “Морозова”.


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