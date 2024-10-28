Мнение: Репарации от Британии за работорговлю, верховный вождь Самоа и индейцы против деколонизации

1. Британское Содружество наций изначально было создано как империя-лайт, которая формально почти не имеет полномочий, но исподволь продолжает управлять странами-осколками бывшей Британской империи. Со временем, однако, эта организация превратилась в площадку для унижения Великобритании и требования репараций за колониальное прошлое (ссылка):



Лидеры стран Содружества потребуют от премьер-министра Великобритании Кира Стармера репарации за работорговлю и хотят включить это положение в итоговый документ встречи глав правительств в Самоа. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

«25 октября начнется встреча глав правительств Содружеств, которая проходит раз в два года (…) К ней официальные лица некоторых государств подготовят соглашение о проведении дополнительного изучения вопроса об участии Великобритании в работорговле. Это может привести к тому, что Лондон будет должен выплатить миллиарды фунтов стерлингов в качестве репараций», — сообщает телеканал.

Авторы материала отметили, что отказ Стармера от дискуссии «обеспокоил некоторых лидеров». Поэтому они независимо от желания британского премьера «намерены включить обсуждение этого вопроса в итоговый документ».

2. В то время как Россия и Китай собирают вокруг себя мощный блок стран БРИКС, вобравший в себя уже большую половину планеты, западные державы вынуждены довольствоваться островными союзниками. Великобритания, чья заморская империя продолжает трещать по швам и распадаться (ссылка), пытается наладить связи с оставшимися членами Британского Содружества, такими как вышеупомянутое Самоа. На контрасте получается смешно (ссылка):



Британский король Карл III стал «верховным вождем» Самоа и выпил наркотическую каву на церемонии приветствия. Местные жители тихоокеанского островного государства также планировали поднять вопрос об изменении климата перед монархом, который впервые посещает Самоа.

Этот острый пьянящий напиток из корнеплодов является ключевой частью тихоокеанской культуры. Бывший заместитель премьер-министра Австралии был госпитализирован после того, как выпил слишком много местного напитка на аналогичной церемонии в Микронезии в 2022 году.

А вы все – БРИКС, БРИКС. Вот как делается настоящая мировая политика.

3. Иногда бывшие угнетённые народы усилиям по «деколонизации» совсем не рады. Историк-алкоголик пишет (ссылка):

В 1932 году в Вашингтоне была основана футбольная команда “Washington Redskins” (краснокожие).

Название появилось потому, что первый тренер команды и большая часть игроков первого состава имели корни в различных индейских племенах. В 1970-е появился логотип, причем появился по настоянию Национального конгресса американских индейцев.

В 2020 году, на волне беспорядков вызванных гибелью Джорджа Флойда, спонсоры Национальной футбольной лиги решили отказаться от всего уничижающего и колониального наследия, поэтому объявили, что остановят финансирование соревнований, если команда «Washington Redskins» не сменит расистское название, оскорбляющее и унижающее достоинство коренных американцев.

Название, конечно, поменяли, теперь это «Washington Commanders».

Другое дело, что, как выяснилось на днях, непосредственно коренные народы никто особо не спросил.

Племя черноногих, вождь которых был изображён на старой эмблеме команды, требует вернуть и название, и эмблему. По опросам 90% представителей коренных американцев разочарованы сменой названия и хотят его вернуть, так как это был предмет их национальной гордости.

В общем, перед нами пример классической деколониальной практики: мнения колонизированных народов, естественно, не спрашивают при колонизации, но при этом не спрашивают и при деколонизации, мол не выпендривайтесь, умные люди знают, как вам будет лучше.