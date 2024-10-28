Рупор кремлевской пропаганды: Санкции работают!

Санкции работают.

1. “Фольксваген” закроет 3 завода в Германии.

3. Зарплата на предприятиях концерна будет сокращена на 10%.

3. Также пройдет сокращение зарплат для рабочих “Ауди” и “Порше”.

Никогда еще немецкий автопром не чувствовал себя так хорошо как при Шольце. Левые и профсоюзы грозят протестами, но экономические реалии таковы, что германская промышленность сейчас вынуждена сокращать производство ввиду снижения конкурентоспособности.

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