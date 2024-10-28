Мнение «аналитика»: О вкусном и сытном обеде в центре Москвы… Шок-цена?

Вот все приезжие говорят, мол, российская #столица — «дорогая». В смысле цен, если что. Ну и понтов, наверное. Они ведь ещё дороже денег.

Но, как вы думаете, какой суммы в Москве достаточно, чтобы вкусно пообедать буквально в нескольких шагах от Кремля?

Обед — полноценный: закуска, суп, горячее с гарниром, напиток (правда, безалкогольный). Атмосфера в заведении, опять же, приятная, камерная.

Загадали цифру?

Та-да-ам!

А теперь — правильный ответ.

150 рублей с копейками!

Вот чек.

А вот «лайфхак»: это открытая для «людей с улицы» столовая Государственной думы.

О, тут сразу открывается простор для возмущений на тему «кучеряво живут» наши народные избранники, получая от 400 тыс. руб. в месяц за принятие самых… гм… изумительных законотворческих инициатив. Против «квадробоберов», например. Но дело в том, что эта столовая собственно к депутатам отношения не имеет. Она — для посетителей Госдумы, а это люди самые простые чаще всего. Из регионов. Иногда журналисты там столуются. Помощники депутатов «на общественных началах». Прочие «общественники» и всевозможные эксперты. А собственно парламентарии вкушают яства совсем не там. Так что весьма «социальные» #цены вполне понятны.

Депутаты же вынуждены питаться почти вчетверо дороже. И с НДС.



Там ещё предыдущий чек с напитками — на 72 руб.

Опять же, если приглядеться к предыдущему чеку. Напиток — даже не компот! — из свежемороженой чёрной смородины по 8,40 за стакан. Гречка 150 грамм по ~8 руб. за порцию: она за килограмм идёт оптом по 25 руб. Невнятная котлетка из дешёвой трески с мукой и хлебной крошкой. Хлеба тонюсенькие ломтики. Самый-самый эконом-вариант.

Ну и с другой стороны: аренду платить не надо, «коммуналка» за счёт парламентских расходов, зарплата персонала — на бюджете ФСО. НДС отсутствует, опять же. Всё отпускается, по сути, по себестоимости. Такая тут «коммунистическая» #экономика.

Которая, тем не менее, даёт основания задуматься: а за что мы все так много переплачиваем в обычных ресторанах?

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