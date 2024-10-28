Этот крошечный домик на колесах — полноценное жилище для одного

Этот крошечный домик, разработанный Леви Келли, демонстрирует, как можно с комфортом жить на площади всего 1,8 квадратных метра. Это достигается благодаря тщательно продуманной компоновке, помогающей экономить пространство.

Построенный на базе грузового одноосного прицепа, дом оснащен всем необходимым для жизни. В нем предусмотрена уютная зона отдыха, компактная кухня с водой и электричеством, откидная кровать и даже открытый душ. Также имеется система кондиционирования и водоподготовки, холодильник, варочная панель и мойка.

Леви Келли доказал, что можно создать функциональное жилье за весьма скромные 5000 долларов, используя доступные материалы и собственные силы. Этот проект является ярким примером креативности и рационального использования доступного пространства.

Источник — Levi Kelly