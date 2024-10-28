 

Страны БРИКС отстояли собственные интересы на саммите в Казани

28.10.2024, 15:05, Разное
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Страны БРИКС на недавнем саммите в Казани на первый план вывели собственные экономические потребности, а не поддержку России, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, организация сосредоточена на содействии экономическому развитию своих участников и не имеет отношения к военным конфликтам.

Депутат подчеркнул, что государства-участники БРИКС прежде всего заботятся о своем будущем. Вопрос противостояния в организации не стоит, как и поддержка интересов России. Визит делегаций в Казань имел целью обсуждение собственных проблем, а не выражение солидарности с Владимиром Путиным.

Чепа также напомнил, что БРИКС — это экономическая, а не военная организация. Поэтому заявления украинского президента Владимира Зеленского о пророссийской позиции БРИКС в конфликте на Украине депутат назвал необоснованными.

Зеленский ранее обвинил страны БРИКС в поддержке России, назвав нейтралитет в украинском вопросе поддержкой российской стороны. Однако, по мнению Чепы, полная изоляция РФ невозможна.


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