Страны БРИКС отстояли собственные интересы на саммите в Казани

Страны БРИКС на недавнем саммите в Казани на первый план вывели собственные экономические потребности, а не поддержку России, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, организация сосредоточена на содействии экономическому развитию своих участников и не имеет отношения к военным конфликтам.

Депутат подчеркнул, что государства-участники БРИКС прежде всего заботятся о своем будущем. Вопрос противостояния в организации не стоит, как и поддержка интересов России. Визит делегаций в Казань имел целью обсуждение собственных проблем, а не выражение солидарности с Владимиром Путиным.

Чепа также напомнил, что БРИКС — это экономическая, а не военная организация. Поэтому заявления украинского президента Владимира Зеленского о пророссийской позиции БРИКС в конфликте на Украине депутат назвал необоснованными.

Зеленский ранее обвинил страны БРИКС в поддержке России, назвав нейтралитет в украинском вопросе поддержкой российской стороны. Однако, по мнению Чепы, полная изоляция РФ невозможна.