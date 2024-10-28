Правительство РФ намерено ввести 6-дневную рабочую неделю, следуя передовому опыту Исландии

Правительство Российской Федерации провело совещание по поводу рассмотрения экономического опыта Исландии. Это государство недавно ввело 4-дневную рабочую неделю, что привело к экономическому росту и снижению уровня безработицы.

На совещании было отмечено, что в нашей стране поставлена прямо противоположная цель – устранение «перегрева» экономики. Исходя из этого, власти намерены ввести 6-дневную рабочую неделю на общенациональном уровне. Сейчас готовится постановление, устанавливающее соответствующий экспериментальный режим до апреля 2025 года.

Минтруд в свою очередь получил две первоочередных задачи: разъяснить работодателям, чем можно занять работников в лишний день, и отрегулировать нормы оплаты.

– В связи с тем, что одну и ту же работу теперь будут выполнять не за 5, а за 6 дней, интенсивность труда уменьшится. Необходимо ввести коэффициенты пересчёта зарплаты в меньшую сторону, – говорится в материалах по итогам заседания.

При этом государство готово пойти навстречу компаниям, которые не смогут найти занятие для своих работников на субботу – их попросят предоставить людей для выполнения общественно полезных задач, таких как уборка территорий, ремонт в государственных учреждениях, обеспечение логистики и выполнение функций в сфере обслуживания.

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