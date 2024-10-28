Томатно-красный и серо-коричневый металлик: самые модные цвета в маникюре на 2025 год

Будущий 2025 год принесет много интересных тенденций в маникюрной моде. Они будут касаться как формы и дизайна, так и оттенков ногтей. Среди трендовых цветов вы увидите как вечную классику, так и неожиданные тона, которые раньше использовались редко. Мы расскажем о самых модных оттенках маникюра на 2025 год.

Цветовые тенденции

Для маникюрной моды 2025 года будет характерна эволюция. Это означает, что в течение года будут актуальны одни и те же цвета. Но в зависимости от сезона будет меняться их глубина, интенсивность и оттенки.

Зимой будет преобладать фиолетовая, синяя, черная и зеленая цветовая гамма. При этом останутся популярными телесные и нюдовые оттенки, особенно в комбинации с более насыщенными тонами.

Весной и летом вернутся пастельные тона. Также большой популярностью будут пользоваться разнообразные оттенки оранжевого и лаймового цвета.

Неактуальные оттенки

В 2025 году мы попрощаемся с неоновыми тонами маникюра, такими как “электрический зеленый” или “яркая фуксия”. Мы будем реже видеть нежно-голубые и бежевые тона. Они не утратят актуальности, но будут постепенно уступать место более ярким или другим сдержанным оттенкам.

Модные дизайны и формы

Тенденции дизайна ногтей в 2025 году будут стремиться к минимализму. Останутся актуальными геометрические и абстрактные узоры, но они станут более тонкими.

Мы увидим возвращение в моду ногтей с 3D-текстурами. Но они станут более изысканными и минималистичными.

Среди идей вечернего маникюра будут доминировать жемчужные и хромированные ногти. Такое оформление придает гламурный вид даже самым простым оттенкам лака.

Что касается формы и длины, то будут по-прежнему популярны миндалевидные ногти средней или большой длины. Если вы любите комфорт, то модным вариантом для вас станут короткие ногти квадратной или слегка закругленной формы.

Далее мы приведем несколько самых модных цветов маникюра на будущий год.

“Жженый апельсин”

Оранжевый станет одним из ключевых цветов в маникюре 2025 года. Этот цвет имеет множество оттенков. Зимой отдавайте предпочтение землистым вариантам, таким как “жженый апельсин”, а летом переходите к светлым персиковым тонам.

Темный оливково-зеленый

Темный оливково-зеленый цвет всегда выглядит шикарно и элегантно. Он подойдет тем, кто ищет необычный, но не слишком броский цвет.

Этот цвет маникюра подходит для любого сезона. Но лучше всего он смотрится осенью и зимой.

Холодный фиолетовый или лавандовый

В следующем году попробуйте холодные оттенки фиолетового лака. Они будут особенно популярны в зимний сезон. Летом вы можете заменить их холодным лавандовым цветом.

Яркий кобальтово-синий

Этот цвет станет фаворитом зимы 2025 года. Он напоминает о темно-синем небе в ясную морозную ночь.

Темно-бордовый

Бордовый цвет никогда не выходит из моды. Но в 2025 году он станет очень темным, почти черным. Он идеально подходит для тех, кто любит эффектные оттенки.

Жемчужно-белый

Белый цвет лака – вневременная классика. В 2025 году он будет дополнен перламутровыми и жемчужными эффектами. Это придаст вашему образу нотку блеска и элегантности.

Серо-коричневый металлик

В 2025 году хромированные оттенки станут более утонченными. Попробуйте такой необычный цвет, как серо-коричневый металлик. Он выглядит одновременно сдержанно и футуристично.

Прозрачный

Нюдовые ногти, покрытые прозрачным лаком, будут популярны на протяжении всего 2025 года. Этот оттенок отлично смотрится в сочетании с мелкими деталями или тонким геометрическим рисунком.

Томатно-красный

Классический красный маникюр останется актуальным. Но его оттенок будет меняться в зависимости от времени года. В зимний сезон будут преобладать темно-красные и бордовые тона. Летом мы увидим томатно-красные оттенки, которые выглядят свежо и ярко.

Черный

Черный маникюр станет одной из ключевых тенденций 2025 года. Но в отличие от предыдущих сезонов, он станет более ярким и праздничным. Он будет дополнен блестками и металлическими деталями. Такой дизайн не будет иметь ничего общего с классическим мрачным цветом.