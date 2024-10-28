“Роскосмос” отдал частоты 5G операторам связи

“Роскосмос” выделил мобильным операторам около 300 МГц в диапазоне, определенном Международным союзом электросвязи для развития сетей 5G. Такое решение стало результатом разработки нового радиочастотного плана, который освободил часть спектра. Как пишет РБК, об этом заявил начальник радиочастотного центра “Роскосмоса” Антон Степанов.

По словам Степанова, выделенный диапазон 6425-7125 МГц будет использоваться для сетей мобильной связи пятого поколения. “Роскосмос” отказался от использования полосы 6700-6925 МГц и перенес разработку спутниковых систем связи на другие части диапазона.

Технология 5G, помимо более высокой скорости передачи данных, обеспечивает меньшую задержку сигнала и более низкое энергопотребление устройств. Также она позволяет подключать к сети большее количество устройств, что является важным фактором для развития интернета вещей.

Международный союз электросвязи определил диапазон 6425-7125 МГц для развития 5G и последующих поколений связи в регионе, включающем Россию, страны СНГ, Европу, Африку, Монголию, Ближний Восток и Персидский залив. Этот диапазон уже используется в Китае, Бразилии и ряде других стран. По оценке ассоциации GSMA, на сегодняшний день использование этого диапазона для 5G поддержали страны с населением более 60% от общего числа жителей планеты. Ожидается, что к 2027 году покрытие 5G существенно расширится.

Представитель Минцифры сообщил, что вопрос о выделении диапазона 6700-6925 МГц операторам сотовой связи пока не обсуждался. Ранее Минцифры объявило о планах создания Linux-сообщества.