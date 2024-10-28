РЖД приняла меры по борьбе с избытком вагонов на железнодорожной сети

В октябре ОАО «РЖД» предприняла шаги по борьбе с проблемой избытка вагонов на сети железных дорог. Компания ограничила доступ к инфраструктуре для порожних вагонов, что привело к трудностям в обработке грузов.

Ограничения в первую очередь коснулись нефтеналивных грузов, создав угрозу перебоев с поставками сырья на нефтеперерабатывающие заводы и товарно-сырьевые биржи.

РЖД ввела новые требования к перевозке порожних вагонов, аналогичные тем, что ранее применялись к груженым. Это усложнило отправку порожних вагонов и формирование составов. Кроме того, компания установила региональные нормативы по количеству порожних вагонов, ограничив их отправку в отдельные регионы, такие как Кемеровская область.

Действия РЖД направлены на сокращение количества вагонов на сети железных дорог, которое превышает допустимые технологические параметры инфраструктуры. Это снижает производительность и скорость движения грузовых поездов. Компания рассматривает возможность повышения тарифов на порожний пробег с 2025 года для решения этой проблемы.

Внезапная остановка системы оформления вагонов 24 октября привела к угрозе срыва железнодорожных перевозок. Нефтеналивные грузы оказались наиболее уязвимыми для ограничений из-за особенностей их перевозки.

Глава РЖД Олег Белозеров признал неэффективность мер, реализованных компанией, и вынес выговор главе Центральной дирекции управления движением Михаилу Глазкову.