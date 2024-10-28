Институт РАЕН: ЦРУ использовало машину времени для воровства советских изобретений

В Российской академии естественных наук заявили, что добились от бывшего сотрудника центрального разведывательного управления США признания о существовании экстраординарных практик воровства советских технологий.

Как утверждается, американцы использовали перемещения во времени, чтобы менять реальность и присваивать себе изобретения учёных СССР.

Согласно рассказу отставного офицера, технологию перемещения во времени ЦРУ тоже украло у Советского Союза. Впоследствии разведчики из-за океана добыли десятки важнейших мировых изобретений и передали их американским НИИ для дальнейшей проработки и патентования.

– Они смогли выкрасть и присвоить себе такие изобретения как аппарат для высадки на Луну, компакт-диск, сотовый телефон, кассетный магнитофон, 3D-принтер, персональный компьютер, летающий скейтборд, – рассказал директор Института изучения внешних эзотерических угроз РАЕН.

Отечественные учёные готовы аргументированно доказать факт подлога и обмана, однако для этого им потребуется финансирование в размере не менее 200 млн рублей – и это только на ближайшие несколько месяцев. Соответствующий запрос уже направлен в правительство.

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