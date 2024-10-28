Экзопланеты оказались пригодными для жизни в условиях, считавшихся ранее неблагоприятными

Исследователи Гарварда и Эдинбурга изучили условия, влияющие на возникновение и поддержание жизни на экзопланетах. Они сосредоточились на фотосинтетических организмах и проанализировали различные факторы, включая атмосферное давление, температуру, радиацию и доступность питательных веществ.

Результаты показали, что жизнь может существовать вне традиционных представлений об обитаемости. Исследование выявило возможность саморегулирующихся автономных экосистем, расширяющих поиск жизни в космосе. Экзопланеты, такие как Венера, Титан и Европа, также рассматриваются как потенциальные места для существования жизни, несмотря на их уникальные и неочевидные условия.