Стали известны злостные неплательщики коммуналки среди регионов

Россияне на Северном Кавказе проявили минимальное желание погашать задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В ходе первого полугодия 2024 года жители Ингушетии оплатили всего треть выставленных счетов, а в Чечне — менее половины.

Противоположная ситуация сложилась в некоторых регионах. Жители Воронежской области превысили сумму счетов на 11%, а в Костромской и Кировской областях — на 109%. В регионах-передовиках общая переплата составила 0,3%.

По заявлению Министерства строительства, только приблизительно 2% россиян не оплачивали счета ввиду тяжелых жизненных обстоятельств. Остальные же ссылались на забывчивость и халатность.

Несмотря на снижение на протяжении последних двух лет, задолженность россиян за услуги ЖКХ остается значительной и на сегодняшний день составляет 833 миллиарда рублей. В то же время собираемость платежей возросла и теперь достигает 101%.