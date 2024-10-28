Майя Санду объявила об отмене второго тура выборов из-за нехватки средств

Президент Молдавии Майя Санду своим указом отменила проведение второго тура президентских выборов и таким образом автоматически переизбралась на второй срок.

Решение было обусловлено дефицитом средств, полученных от приватизации единственного работающего завода в стране по производству электропроводки – их хватило лишь на проведение первого тура президентских выборов.

В офисе президента также отметили, что задержание главного оппонента Санду во втором туре Александра Стояногло никак не связано с его политической деятельностью, а обусловлено предотвращением его возможного намерения совершить государственный переворот. Расселение вооружённых бойцов элитных подразделений спецназа по квартирам граждан молдавский лидер объяснила заботой о безопасности избирателей.

– Проводить голосование в условиях российской дезинформации просто безответственно. На избирательные участки должны допускаться только сознательные граждане Республики Молдова, понимающие важность евроатлантической интеграции и не допускающие антидемократических выходок под воздействием экстремистских телеграм-каналов, связанных с Россией. Поэтому бюджет на проведение выборов был изначально рассчитан только на первый тур, в котором должна была победить действующий президент, – заявила на пресс-конференции Санду.

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