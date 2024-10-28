HarmonyCloak незаметно зашумляет треки для защиты от копирования искусственным интеллектом

Команда исследователей из Университетов Теннесси, Ноксвилла и Лихай разработала новую технологию для защиты музыкальных произведений от использования их системами искусственного интеллекта. Не секрет, что крупные IT-компании скармливают своим нейросетям огромные объемы данных для их обучения. При этом они почти всегда игнорируют авторские права, а бороться в суде с ними под силу лишь таким же корпоративным гигантам.

Идея HarmonyCloak в том, чтобы добавлять в музыкальные треки дополнительный слой «шума», который не слышен человеческому уху, но ИИ не могут его игнорировать. Эти звуковые комбинации намеренно вступают в диссонанс с основной мелодией, а ИИ не способен отделить одно от другого и абстрагироваться от шума. В результате он копирует заведомо неправильный набор данных и генерирует на основе него какофонию звуков вместо качественной музыки.

Ключевая особенность технологии в том, что у нее есть несколько ветвей развития и адаптации. Во-первых, каждый шум привязан к конкретному треку — не мелодии, а именно файлу, со всеми его особенностями. На выходе получается индивидуальная защита, против которой весьма трудно подобрать универсальный алгоритм взлома. Во-вторых, HarmonyCloak можно настраивать для противодействия определенной ИИ-системе, для направленной борьбы с неуступчивыми компаниями. В-третьих, здесь оставлен задел на будущее — для борьбы с нейросетями, которые еще только будут созданы.

Официально, уже в качестве прикладного инструмента, HarmonyCloak представят на симпозиуме IEEE по безопасности и конфиденциальности в мае 2025 года.

Источник — MOSIS Lab