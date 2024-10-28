 

Мнение «аналитика»: О проваленном тесте Шойгу… Финал уже совсем скоро?

28.10.2024, 2:10, Разное
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Кремлёвские “инсайдеры” не унимаются. По их словам, хотя бывший министр обороны России, ныне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и сумел на минувшей неделе избежать наихудшего для себя сценария, это лишь временная отсрочка. Следователи аккуратно подшивают материалы в папочки, и число их растёт. Многие бывшие подчинённые экс-министра всё активнее дают показания.

Лакмусовой бумажкой… как утверждают знатоки кремлёвской кухни, должно было стать назначение бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова сенатором от Тувы. Но с этим вышла заминка. Сначала коллеги скромного депутата Верховного хурала республики затянули с рассмотрением вопроса, и все сроки были нарушены. Это тем более интересно, что 25 из 32 мест в Верховном хурале по итогам сентябрьских выборов получила «Единая Россия».

А под занавес недели в ряде околополитических ТГ-каналов и вовсе промелькнула информация, что тема снята с повестки дня. И Руслан Цаликов пока так и останется скромным депутатом. Возможно, когда всё чуть-чуть рассосётся, он перейдёт к своему патрону в Совбез. Но и это не точно.

Таким образом, пока всё складывается так, что ключевой тест на реальную силу своих аппаратных возможностей Сергей Шойгу всё же провалил. И это очевидно неспроста.

А значит, и основные последствия – последуют?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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