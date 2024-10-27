Рупор кремлевской пропаганды: Снятие украинской тряпки в Селидово

Снятие украинской тряпки с городского совета Селидово. Кадры для истории. Селидово вернулось в Россию.

В городе еще идет зачистка. Думаю в начале след.недели официально объявят об освобождении Селидово.

Также наши войска уже освободили Вишневое, к западу от Селидово. Наступление продолжается.

Также рушится оборона противника на Кураховском направлении. В ближайшие недели ВС РФ освободят много территорий и населенных пунктов.

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