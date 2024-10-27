Мнение: Еще раз про самокаты

Есть ли в России разрыв поколений

Год назад, перед выборами мэра Москвы, мне довелось проводить социсследование в Москве, касательно общественно-политических настроений жителей города. Денег было мало, поэтому все ограничилось проведением буквально десятка фокус-групп по разных районам Москвы, с разномастными жителями разного возраста, пола и социального статуса. Как обычно – я кидаю участникам вопросы, они их начинают обсуждать, кто-то соглашается, кто-то яростно спорит.

Как ни странно, изначально прикидывая темы, мы и не планировали специально затрагивать тему «самокатов». Тогда мне и в голову не могло прийти, что вокруг самокатов вскоре начнут – не только у нас, но и по всей Европе – кипеть целые общественные баталии, горожане станут делиться на целые фракции и общественные группы «за» и «против»… Поэтому у меня в «гайде» (руководству по ведению дискуссии) даже не было такого вопроса. Однако на каждой группе вопрос «про самокаты» буквально всплывал сам собой, помимо моей воли! И всегда порождал, как это принято нынче говорить, «волну хейта». Участники групп в основном перечисляли свои претензии к самокатам, больше всего упирая на ущерб безопасности. И что интересно: пожалуй, это был первый на моей памяти случай, когда отношение бы в группах формировалось до такой степени очевидно по возрастному, даже, пожалуй, «поколенческому» признаку. Не по признаку идеологии, не по национальному или там религиозному признаку, не в зависимости от уровня образования или социального статуса, а вот так – чисто в зависимости от возраста! Фактически спонтанно возникший вопрос про самокаты выявил – для меня – существующий в нашем обществе натуральный межпоколенческий разрыв.

Группы я формировал в основном как смешанные по половозрастному принципу: в группе примерно 10 человек, из них треть – молодые люди до 25 лет, треть – «зрелые» от 26 до 55 лет, последняя треть – старше 55. Также я попросил, чтобы была одна группа просто «молодых» (все – моложе 25), одна «мужская», одна «женская», и непременно чтоб была «старческая» (старше 55). Так вот на всех смешанных группах участники старше 30 лет из разных районов относились к идее самокатов одинаково враждебно, и соблюдался принцип «чем старше, тем враждебнее», откуда следует, что «пенсы» (на жаргоне социологов те самые, которые старше 55) обычно более всего ненавидят самокаты и «самокатчиков». В целом, если проводить голосование, то на всех «смешанных» группах «самокаты» бы проигрывали с разгромным счетом. Единственное, как вы понимаете, исключение – это «молодежная» группа. «Молодые» участники меня более всего удивляли по контрасту: была очень заметная разница в эмоциональном фоне обсуждений. Если на всех «смешанных» группах кипели страсти, участники за столом буквально выпрыгивали из штанов, выступали как ораторы на афинских собраниях, произносили настоящие филиппики против самокатов и про то, в какой упадок они обрушили безопасность и порядок на улицах столицы – то на «молодой» группе при обсуждении самокатной темы царила какая-то благодушная расслабленность. Юныен говорили про самокаты не как про исчадия ада, явно присланные в Москву ей на погибель – а как про свои привычные приспособления, делающие их жизнь в городе удобнее и проще.

Помню один изрядно повеселивший меня эпизод. Шла «смешанная группа», на моих глазах разгорелась очередная спонтанная, то есть безо всякого моего участия, волна хейта про самокаты в обсуждении, выступили со страстными обличительными речами пара пенсионеров и одна женщина лет 40, чуть не со слезами рассказавшая, как она теперь БОИТСЯ гулять в своем любимом парке, опасаясь наезда сзади, я, желая придать разнообразия дискуссии, задаю на правах модератора обсуждения вопрос пареньку студенческого вида, сидящему недалеко от меня, какое у него отношение к этим электроприборам, и получаю внезапный шокирующий ответ:

– А я на самокате сейчас к вам сюда приехал.

И рассказал, что он спешил с лекции на фокус-группу, был в центре, прикинул, что на метро он уже точно опоздает, пришла идея вызвать такси, но понял, что сейчас в центре сплошные пробки, и он тоже не успеет, тут вспомнил про такую возможность, как самокат, мигом на него вскочил, и вот – долетел за 15 минут!

И рассказал об этом так буднично, что явным образом шокировал всю группу, где люди только что наперебой говорили о «вреде» самокатов и о том, что их надо запретить (в Париже, как вы знаете, уже вроде как запретили).

В общем, москвичи в своем отношении к самокатам, как и к СВО, ощутимо раскололись по возрастному признаку. Молодые имеют свое собственное мнение. Правда, как мы знаем, мнение молодых в России отродясь никого не волновало, Русское общественное мнение всегда было и будет мнением старперов.