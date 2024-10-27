 

Рупор кремлевской пропаганды: Наш американец в тылу врага

27.10.2024, 20:15, Разное
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Наш американец в тылу врага.

Российские спецслужбы совместно с подразделениями 36 гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29 гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа Министерства обороны России провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника – гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.

Kenneth M.  (имя изменено) на протяжении 2 лет СВО находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Жизни спасенного американца ничего не угрожает. Решается вопрос о предоставлении политического убежища и вступления в гражданство России.

https://t.me/TRO_DPR/15148

Такие американцы нам нужны.
Ну и добро пожаловать в Россию.

Источник: Colonel Cassad


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