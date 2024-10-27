ИБ-эксперт Манджарес: Хакеры добрались до космических спутников

Специалист по информационной безопасности Исабель Манджарес заявила, что хакеры расширили сферу своей деятельности и начали атаковать космическую инфраструктуру.

Наиболее уязвимыми оказались системы навигации, такие как GPS и ГЛОНАСС, а также низкоорбитальные спутники и их наземная часть. Манджарес подчеркнула, что растущая популярность сервисов геопозиции привлекает повышенное внимание хакеров. Кроме того, увеличение числа атак связано с развитием технологий и ростом космической инфраструктуры.

Особую опасность представляют атаки и хактивизм, направленные на привлечение внимания к социальным или политическим вопросам. Манджарес призвала повысить уровень безопасности космической инфраструктуры и уделить особое внимание защите приемников сигнала и низкоорбитальных спутников.