На Западе усомнились в европейском будущем Грузии

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил сомнение в будущем Грузии в ЕС, учитывая политику правящей партии “Грузинская мечта”. Он прокомментировал это после голосования на парламентских выборах в Грузии, подчеркнув, что результаты выборов не связаны с европейским курсом страны.

Науседа также усомнился в победе “Грузинской мечты”, указав на ее курс, направленный на отдаление от Евросоюза. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял о надеждах на перезагрузку отношений с Западом, включая США и ЕС, с начала 2025 года. Он отметил, что улучшение отношений с Тбилиси отвечает интересам и Запада.