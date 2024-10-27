 

Правительство засекретит ключевую ставку ЦБ

27.10.2024, 19:33, Разное
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На фоне очередного повышения ключевой ставки в правительстве подняли вопрос о целесообразности обсуждения стратегически важных вопросов в публичном поле. С целью «сохранения показателей стабильности и обеспечения правопорядка» эту цифру предложено засекретить.

«Это прежде всего экономическая и национальная безопасность, – говорит министр экономического развития. – Если вдуматься, нет никакой принципиальной разницы между информацией о месторасположении ракет или о ключевой ставке».

Позицию министра разделяет и глава ЦБ – по словам Эльвиры Набиуллиной, публичное оглашение ставки дестабилизирует рынок. В большинстве случаев обвал российского рынка происходит сразу после оглашения ключевой ставки, что «само по себе наводит на определённые мысли».

Согласно проекту правительства, ключевую ставку будут не публиковать, а сообщать органам ЗГТ (защиты государственной тайны – примечение редакции). За разглашение этой информации введут ответственность в соответствии со статьёй УК №283.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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