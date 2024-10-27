Рупор кремлевской пропаганды: Трансгендеры воруют женские медали

Трансгендеры воруют женские медали

Организация Объединенных Наций опубликовала результаты исследования, согласно которым около 900 биологических женщин не смогли подняться на пьедестал почета, поскольку их обошли трансспортсмены.

В исследовании под названием «Насилие в отношении женщин и девочек в спорте» говорится, что, согласно информации, полученной по состоянию на 30 марта, более 600 спортсменов не завоевали медалей в более чем 400 соревнованиях в 29 различных видах спорта, что в общей сложности составило более 890 медалей.

«Замена женской спортивной категории на смешанную привела к тому, что все больше женщин-спортсменок теряют возможности, в том числе медали, соревнуясь с мужчинами», — говорится в отчете.

Foxnews cообщает, что отчет появился после того, как трансгендерная гольфистка Хейли Дэвидсон сделала первый удар на втором этапе квалификации для своей карты LPGA Tour, несмотря на то, что группа из 275 женщин-гольфисток выступила против политики организации, позволяющей тем, кто был рожден с мужским полом, участвовать в женских соревнованиях. Текущая гендерная политика LPGA позволяет трансгендерным гольфистам участвовать, если после полового созревания проводится операция по подтверждению пола и выполняются требования гормональной терапии.

Университет штата Сан-Хосе также оказался втянут в собственный скандал, выставив на поле трансгендерного игрока, который недавно запустил волейбольный мяч в лицо биологической женщины.

Cпортсменка команды San Jose State Брук Слуссер присоединилась к иску, возглавляемому бывшей пловчихой Райли Гейнс против спортивной ассоциации NCAA (National Collegiate Athletic Association) из-за ее политики в отношении гендерной идентичности. Слуссер присоединилась к этому иску, поскольку она утверждает, что ей приходилось делить площадку, раздевалку и даже комнату во время ночевок со своей подругой по команде Блэр Флеминг, хотя ей никогда не говорили, что Флеминг — биологический мужчина.

Более двух десятков штатов имеют правила, касающиеся транс-спортсменов, соревнующихся с биологическими женщинами.

https://bb.lv/statja/sport/2024/10/26/oon-iz-za-transgenderov-zenshhiny-lisilis-890-medalei-v-29-razlicnyx-vidax-sporta – цинк

Проделывается серьезная работа по дискредитации международного спорта навязываемой политической повесткой. Впрочем, жалеть об этом мы не будем, учитывая, что мировой спорт и без этого являлся игрушкой в руках узкой группы стран. Так что деградационные и центробежные тенденции можно только приветствовать, так как они ускорят приблжение времен, когда мировой спорт построенный по принципам глобализма, будет трансформирован под нарождающийся многополярный мир.

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