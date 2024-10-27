Мнение: Провал безусловного дохода, дотационные мигранты в Дании и потолок цен на жильё в США

1. Очередной эксперимент с халявной раздачей денег на Западе закончился ожидаемо: чуда не произошло, халявщики не изменили свою жизнь к лучшему. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



На днях по ту сторону Атлантики был завершён масштабнейший социальный эксперимент: Национальное бюро экономических исследований (США) в течение трёх лет раздавало по 1000 долларов в месяц 1000 рандомно выбранных бедных американцев (то есть, если прикинуть, израсходовало 36 миллионов долларов), чтобы посмотреть, как на этих ребят повлияет безусловный базовый доход.

Кратко: повлиял плохо.

Во-первых, в целом средний доход облагодетельствованной тысячи американцев, по сравнению с контрольной группой, УПАЛ — на 1500 долларов в год.

Во-вторых, в среднем счастливчики стали работать на 1,3 часа в неделю МЕНЬШЕ.

В-третьих, они стали пребывать в безработном состоянии на 1,1 месяца в год ДОЛЬШЕ.

В-четвёртых, своё свободное время они не стали посвящать учёбе.

А что они делали? По словам исследователей, «участники исследования начали придавать большее значение дополнительному досугу».

Они отдыхали. Релаксировали. Чилили.

Они стали меньше работать, меньше проводить время с детьми, выполнять меньше социальной нагрузки. И, что совсем интересно — меньше спать (то ли потому, что появилось на что оттопыриваться по вечерам, то ли потому, что стали есть больше сладенького, а сладенькое известный враг здорового сна).

…Нетрудно понять, что результаты данного исследования легко дискредитировать (особенно с воплями, слезами и с трибуны). Можно сказать, например, что штука баксов в месяц это мало, надо было выдавать по две или даже по три, тогда положительных эффектов стало бы завались. Можно сказать, что три года это недостаточно, надо было гарантировать не меньше десяти лет. Можно сказать, что нужно было заодно охватить всех исследуемых дополнительной заботой и курсами обучения. И тогда бы они точно распахнули свои крылья и взмыли с верой в себя в небеса.

Но мы имеем то, что имеем. Деньги, выданные на халяву, ушли в основном в усиление праздности.

2. Между тем, на положении халявщиков (или полухалявщиков – вроде бы и работают, но получают значительные соцвыплаты от государства) во многих странах Запада находятся сотни тысяч или даже миллионы мигрантов. Западные левые правительства стараются этот факт не афишировать, но цифры всё-таки доступны. Вот, например, ситуация в Дании (ссылка):



Минутка графиков. Это устаревшие (за 2018 год) данные по фискальной пользе, приносимой Дании гражданами разных возрастов — с поправкой на их происхождение. Главный прикол в том, что самая быстропополняемая страта — “ближневосточные-севреоафриканские-турки” – не выходит в ноль даже на пике трудоспособности и всё равно паразитирует на остальных.

…Но фискальная польза – это, как мы понимаем, не вся польза. Ибо есть большое Зато: они голосуют за правящих бюрократов.

В итоге схема работает – и будет работать до тех пор, пока останется за чей счёт данных избирателей содержать.

3. Красная Камала нравится мне с каждой неделей всё больше и больше. Настоящий кандидат от народа: с таким президентом во главе США нам будет приятно иметь дело.



Читатели пишут, что при заходе на Ютуб через американский ВПН им сыпется вот такая реклама Камалы Харрис (видео):





Краткая суть видео:



Свыше 11 млн американцев отдают больше половины дохода за аренду жилья. Камала обещает сдержать цены на еду, одежду и жильё. Конкретно жильё Камала обещает «сдерживать», введя для корпораций потолок цен на аренду, выше которого сдавать жильё будет запрещено.



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