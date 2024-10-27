Рупор кремлевской пропаганды: Что будет после?

Интересные фрагменты из книги, которую пишет "Аид".

– Что будет после? – мы пили чай в блиндаже, рассуждая обо всем на свете, в попытках отвлечься от бесконечных прилетов вокруг и птиц, кружащихся над нашей позицией.

Тихий заставил меня оторваться от мыслей, которые я переносил в заметки телефона.

– М?

– Что после СВО? – повторил он.

– Те, кто доживут, в большинстве своем уйдут на дембель, в попытках забыть все это как страшный сон. Небольшая часть продолжит службу, не найдя альтернативу, из-за невозможности подобрать нити прошлой жизни. Пожалуй так.

– А ты?

Я улыбнулся:

– А я отправлюсь в странствие дальше. В мире ещё очень много несправедливости, зла и врагов. Воин должен быть всегда. Я давно не смотрел на звёзды в пустыни, я не видел северное сияние в Арктике. Не гулял по берегу Красного моря. Для меня это целая жизнь, а СВО – лишь глава.

Я буду помнить каждого из вас до конца жизни. Как теплое воспоминание. Пусть я не всемогущий, но я смог дать каждому из вас то единственное, что может дать командир – шанс дойти до конца.

– А если мы хотим с тобой ? Дальше?

Я промолчал несколько секунд:

– Давай вернёмся к этому в самом конце? Это очень важный и обдуманный шаг, который надо совершить не под действием эмоций, а при взвешенном решении. Назад пути не будет. Моё странствие – это дорога в один конец, длительностью в вечность.

Я бы хотел, чтобы вы вернулись к мирной жизни, и иногда вспоминали своего командира. Добрым словом, надеюсь. – улыбнулся я.

– Меня ждёт странствие. И утянуть вас в пучину этого водоворота событий – мне бы не хотелось. Поверь мне. Сделав шаг туда, на встречу приключениям, ты не сможешь больше вернуться.

Таков путь.

Группа Аида, книга 1.

"Проклятый лес"

* * *

Мы сидели в брошенном окопе, тревожно вслушиваясь в ночное небо. Птица была где-то рядом.

Я вспомнил, как первый раз увидел вражескую птицу в далёком 2016 году.

Ещё тогда, я понимал, что дроны изменят привычный нам ход войны.

Наш "Булат" внезапно замолчал.

Встав, я скомандовал быстро продвигаться к следующему брошенному укрепу в серой зоне. Ночной налет на позиции нацгвардии ВСУ был впереди.

Пробежав почти километр, мы нырнули в блиндажи, под звук пикающего булата.

Смотря сквозь немного разрушенные накаты вверх, я обратил внимание на звёздное небо.

Булат вновь замолчал.

Я вышел из окопа, кинув крайний взгляд на звёзды и в голове сложилась Хокку:

Видели все зло на свете

Мои глаза — и обращены

К вам, далёкие звёзды.

– Как же красиво… – грустно выдохнул я.

Наша группа скрылась в темноте.

Группа Аида, книга 1.

"Проклятый лес".

* * *

Плохой ли я человек ? Сказать честно, раньше, я часто задавался этом вопросом. Я делал страшные вещи во имя великой цели. Порой жестокие, может даже неуместные. Но я всегда старался быть на стороне добра. Однажды, я осознал, что добро и зло – это разные головы одного чудовища. Нет добра, нет зла. Есть поступки.

Хорошие они, или плохие – нам ответят на верховном суде, но не здесь. Не при жизни. Лишь тогда, когда мы ощутим тьму нашей могилы.

До этого момента, рассуждения на тему добра и зла не более, чем морфий для совести. Сказка, которую такие как я рассказываем себе перед сном.

Даже сейчас, стоя на отбитой позиции, в ожидании эвакуации нашего погибшего штурмовика, я внимательно рассматривал павших с противоположной стороны.

Кем они были? Как их звали? О чем они мечтали? Каждый человек – это как отдельная вселенная.

И вот, их ожидает тьма могилы. Если она вообще будет.

Люди очень хрупкие создания, при всей своей амбициозности.

Посмотрев на своего штурмовика, лежащего без двух конечностей, я успокаиваюсь, что сделал все правильно.

В очередной раз убеждая себя, что это вынужденное зло. Так ли оно?

Узнаем во тьме могилы.

Группа Аида, книга 2.

"Волчий стан"

https://t.me/iamsniper/8280 – цинк

С интересом жду финальную версию. Автор настоящий фронтовой командир, который побывал в очень горящих местах.

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