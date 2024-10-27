 

Кайли Дженнер откровенно рассказала о родах и материнстве в раннем возрасте

27.10.2024, 15:10, Разное
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В интервью журналу Elle Кайли поделилась своим опытом, который оказался непростым. “Я забеременела в 19. Это было настоящим шоком для меня. Я наблюдала за тем, как меняется мое тело: новые растяжки и изменения, которых я раньше не испытывала”, — рассказала Дженнер.

Кайли также затронула тему послеродовой депрессии, с которой ей пришлось столкнуться. “Я чувствовала себя на автопилоте. К счастью, моя мама, подруги и сестры были рядом и поддерживали меня”, — призналась она.

Несколько лет спустя у Кайли и ее бывшего партнера Трэвиса Скотта родился сын Эйр. Таким образом, Дженнер посвятила значительную часть своей жизни материнству. Несмотря на свои молодые годы, она демонстрирует пример ответственного родительства и активно делится своим опытом с поклонниками.

Кайли отметила, что материнство не помешало ей оставаться частью модной индустрии. “Я родила достаточно давно. Первая часть моего двадцатилетия прошла в беременностях и материнстве, изучении своего стиля”, — рассказала она. Однако после рождения детей ей понадобилось время, чтобы вернуться к привычной жизни. “Мне потребовался год, чтобы снова почувствовать себя собой”, — добавила она.

Кроме того, Кайли подчеркнула важность защиты своих детей от социальных сетей. Она старается оградить их от публичности и делится личными моментами только по своему желанию. “Когда я публикую что-то личное, хочу, чтобы это исходило от меня или их отца. Я сделаю все возможное, чтобы они были защищены от соцсетей”, — заключила Кайли.


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