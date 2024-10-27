«Чухонец разбушевался, будем успокаивать» – Медведев ответил на антироссийский выпад Торвальдса и предложил национализировать Linux

Замглавы Совета безопасности, экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев представил своё видение того, как надо отреагировать на антироссийский выпад американского разработчика Линуса Торвальдса – создателя ядра ОС Linux.

Публикацию в своём Telegram-канале Медведев начал со следующей фразы:

– Из-за границы долетает дегенеративно-истеричное кудахтанье некоего Линуса Торвальдса, до сих пор никому в мире не известного, но решившего, видимо, заработать дешёвую славу за счёт выпадов в адрес страны и наших разработчиков, и пользующегося для этих целей своим незаслуженно высоким постом. Что тут можно сказать? Чухонец разбушевался, будем его успокаивать.

Первым делом, считает политик, необходимо решить вопрос с принадлежностью Linux. Поскольку это программное обеспечение с открытым исходным кодом, то есть, «фактически ничейный продукт», необходимо национализировать его в России и переименовать, к примеру, в «Выборг».

– Второй момент – нельзя оставить без должного внимания личность самого Торвальдса. Россия, как известно, мирная страна – если мы и травим своих оппонентов ядами, то разве что в трусливых фантазиях экзальтированных вырожденцев из страны вечных туманов. Но не исключено, что англосаксонские спецслужбы, не брезгующими никакими методами, вновь попытаются нас подставить, и осевшая за океаном чудь красноглазая станет символической жертвой. Словом, за дверную ручку господину Торвальдсу теперь лучше браться в перчатках, – добавил Медведев.

Будут ли в ближайшее время исполнены наказы замглавы Совбеза относительно национализации Linux, пока неясно, но ранее несколько российских компаний уже предлагали создать собственное ответвление ядра – при условии, если на это выделят надлежащее госфинансирование.

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