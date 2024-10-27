Депутат Чепа высказался вариантах ответа на удары вглубь территории России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен в проработке Россией многоходовой стратегии в ответ на потенциальные удары западным оружием по территории страны. Он подчеркнул необходимость всесторонней подготовки к подобным атакам.

По словам Чепы, Минобороны постоянно разрабатывает варианты реагирования на возможные угрозы, в том числе и с учетом актуальной ситуации. Он отметил, что игнорирование таких действий чревато негативными последствиями, поэтому необходима тщательная проработка всех сценариев.

Чепа считает, что Запад услышал предостережения президента РФ Владимира Путина о применении нового ядерного оружия и неизбежности ответных ударов. Это, по его мнению, объясняет нерешительность западных стран в оказании помощи Украине и их стремление продлить конфликт.

Как заявил Владимир Путин, Минобороны детально изучает варианты ответа на возможные удары по российской территории. Чепа выразил надежду, что на Западе уловили предупреждения Москвы об ответных мерах в случае нанесения Киевом ударов по РФ дальнобойным оружием.