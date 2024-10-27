Принц Гарри и Меган купили землю в Португалии, спровоцировав беспокойство соседей

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл приобрели недвижимость в Португалии. Такое решение было продиктовано необходимостью уладить визовые вопросы, поскольку Маркл является гражданкой США и ограничена в поездках по странам ЕС.

Однако местные жители встретили новость о переезде герцогов Сассекских неоднозначно. Соседи пары по участку в Коста-Терра выразили обеспокоенность, опасаясь возможной утраты доступа к океанскому побережью. Они отмечают, что состоятельные покупатели скупают участки в этом районе, что создает риск превращения его в закрытую приватную зону.

Местные жители обеспокоены тем, что они могут лишиться возможности наслаждаться красотами побережья, доступ к которому ранее был у всех. Они не видят возможности отстоять свои интересы и сохранить свободный доступ к океану.

Учитывая уже возникшие сложности во взаимоотношениях с соседями, жизнь Меган и Гарри в Португалии может оказаться не такой безмятежной, как они предполагали.