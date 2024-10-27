 

Врач предупредила об опасностях самолечения боли в горле

27.10.2024, 8:00, Разное
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Врач Регина Ахуньянова предостерегла россиян от самостоятельного лечения боли в горле антибиотиками. Такая тактика может усугубить ситуацию, так как антибиотики неэффективны против вирусных инфекций, которые являются наиболее частой причиной боли в горле. Кроме того, неправильное лечение может привести к развитию осложнений.

Ахуньянова также призвала не затягивать с визитом к врачу даже при стойкой боли в горле, продолжающейся несколько дней. По ее словам, это может указывать на серьезное заболевание, не связанное с сезонными инфекциями.

Ирина Андреева, терапевт, перечислила опасные симптомы боли в горле, требующие срочного обращения за медицинской помощью: температура выше 38 градусов (признак вирусного гриппа); опухшие миндалины с желтоватым гноем (признак воспалительного процесса); острая боль с одышкой и сладковатым запахом изо рта (признак дифтерии); болеутоление, гной и сыпь (признак скарлатины); ангиноподобная боль, опухшие лимфоузлы (признак вируса Эпштейна-Барра); длительная боль, не поддающаяся лечению (признак возможной опухоли).

Врач также отметила, что боль в горле может быть связана с различными инфекциями горла (фарингит, тонзиллит, ларингит), вызванными преимущественно вирусами простуды.


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