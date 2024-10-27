Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Горняка

ВС РФ сегодня практически освободили город Горняк.

В городе поднят флаг 114-й бригады ВС РФ, идет зачистка.

Также освобожден прилегающий к Кураховке поселок Александрополь.

Продолжается зачистка Измайловки и бои за Новоселидовку.

По всей видимости угроза потери Новоселидовки и прорыва ВС РФ к Кураховскому водохранилищу вынудила противнику начать отвод войск из потенциального котла.

Кураховке недолго осталось. В ближайшее время еще несколько десятков квадратных километров нашей территории будут освобождены.

—