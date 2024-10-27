 

Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Горняка

27.10.2024, 3:45, Разное
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ВС РФ сегодня практически освободили город Горняк.
В городе поднят флаг 114-й бригады ВС РФ, идет зачистка.

Также освобожден прилегающий к Кураховке поселок Александрополь.
Продолжается зачистка Измайловки и бои за Новоселидовку.
По всей видимости угроза потери Новоселидовки и прорыва ВС РФ к Кураховскому водохранилищу вынудила противнику начать отвод войск из потенциального котла.
Кураховке недолго осталось. В ближайшее время еще несколько десятков квадратных километров нашей территории будут освобождены.

Источник: Colonel Cassad


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