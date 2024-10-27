Мнение «аналитика»: О позоре и сливе России… Кругом измена, трусость и обман?

Ну, что тут можно сказать, если быть честным и не выходить за пределы «нормативной» лексики?

Только признать: да, и слилась, и опозорилась #Россия-матушка по доброй воле правящих элит. И последствия этого, наверное, уже необратимы. Не при жизни нашего поколения, откровенно говоря.

А #Украина — вправе праздновать перемогу…

Но и я должен покаяться: ошибался. Думал, первое вооружённое противостояние Украины и России случилось 20+ лет назад, когда украинский президент Леонид Кучма отдал военным приказ стрелять в «москалей», ни капли не сомневаясь, что он будет исполнен. А память подвела. Всё случилось почти на 10 лет раньше, ещё при Леониде Кравчуке.

И это было особенно мерзко, поскольку тогдашний российский президент Борис Ельцин незадолго до инцидента пошёл навстречу Киеву, фактически «подарив» ему #Крым в обмен на словесные заверения в «вечной дружбе» и участие в #СНГ. Впрочем, о Крыме разговор отдельный, а пока о немаленьком «кусочке» его. О Черноморском флоте #СССР.

Ни к созданию его, ни к содержанию бывшая Украинская ССР не была причастна ни капли. ЧФ строился на союзные #деньги, а вот подоходный налог с работников, которые обслуживали его инфраструктуру, получая зарплату за счёт союзного бюджета, шёл в казну тогдашней Украины. Тоже «подарок», по сути.

Так вот, в конце 1991 — начале 1992 гг. государства нового Содружества, «подменившего» Союз Нерушимый, договорились ЯО и флот оставить в распоряжении объединённого командования Вооружённых сил СНГ. Оно даже было создано — «на бумаге». Но в экономическом хаосе, охватившем постсоветское пространство в начале 1990-х, многим быстро стало «не до того». И летом 1992 года Леонид Кравчук, похерив обещания, договорённости и писаные соглашения «присвоил» Черноморский флот себе. Ну, попытался: #Россия «встала на дыбы». Опуская сложную историю «конкуренции указов», Москва и Киев всё же договорились тогда решить вопрос мирно. Однако…

Всего через несколько месяцев, 8 апреля 1994 года, украинские военные предприняли попытку задержания в порту Одессы гидрографического судна «Челекен», выполнявшего плановую работу по обслуживанию средств навигационного оборудования. А в ночь с 10 на 11 апреля отряд украинских военнослужащих численностью до 120 человек осуществил насильственный захват 318-го дивизиона кораблей резерва ЧФ с береговой базой, узлом связи, имуществом, оружием. Личный состав базы был насильственно вывезен в поселок Чебанка в 10 км от Одессы. К счастью, до применения оружия на поражение дело тогда не дошло: у флотских был приказ Москвы сопротивления украинцам не оказывать Тем не менее, этот инцидент создал «критическую ситуацию», которая, по сути, поставила страны-соседи на грань войны.

И вновь Москва проявила «государственную мудрость», уступив. 15 апреля 1994 года было подписано российско-украинское соглашение о поэтапном урегулировании проблем Черноморского флота, где устанавливалась пропорция раздела, по которому Россия должна была получить 80-85% кораблей и судов флота, а #Украина — всю наземную инфраструктуру и сверх того право взимать с РФ плату за её «предоставление» теперь уже российским кораблям.

Это, конечно, был ещё один щедрый «подарок» с российской стороны. И ежу понятно, что активы флота — далеко не в кораблях, которые при всей их стоимости — расходный материал. #Украина получила:

— 7 из 10 пунктов базирования корабельного состава: Измаил, Одесса, Очаков, Черноморская, Новоозерное, Керчь и Балаклава;

— 4 из 6 основных аэродромов: Лиманское, Весёлое, Октябрьское, Мирный, плюс 5 из 7 запасных: Геническ, Сокологорное, Большой Токмак, Воинка, Сизовка;

— 4 из 5 мест дислокации береговых войск: Симферополь, Евпатория, Перевальное, Межгорье.

Кроме того, Россия выплатила Украине 526,5 млн долл. «компенсаций», списала 200 млн госдолга и обязалась платить по 98 млн долл. в год «аренды» за базы в Севастополе. В придачу Киев получил прекрасную возможность для шантажа: вопреки устоявшейся международной практике, арендное соглашение было заключено не на 99 и даже не на 50 лет, а только на 20 — до 2017 года, с возможностью пролонгации «по договорённости» ещё на 25 лет.

Ну… Это был мегаслив. Впрочем… Чего тогда можно было тогда ожидать от страны, чей министр иностранных дел однажды «гордо» заявил: «у нас нет национальных интересов, отличных от интересов #США»?

Но позор — не в этом даже.

В 1991 году Черноморский флот ВМФ СССР насчитывал около 100 тыс. чел. личного состава и включал в себя 835 кораблей и судов практически всех существующих классов. В том числе: 28 подлодок, два противолодочных крейсера, шесть ракетных крейсеров и других больших кораблей I ранга, аналогичных потерянной в 2022 году «Москве», 20 БПК, эсминцев и сторожевых кораблей II ранга, около 40 сторожевиков III ранга, 30 малых ракетных кораблей и катеров, около 70 тральщиков, 50 десантных кораблей и катеров, более 400 самолётов и вертолётов морской авиации, а также дивизмя подводных лодок. В 1997 году в составе ЧФ РФ оставалось лишь 388 кораблей, 161 летательный аппарат и 24 тыс. чел. личного состава. А на конец 2021 года — с учётом пополнений! — Черноморский флот насчитывал только 249 единиц, включая большие и малые катера, буксиры, прочие вспомогательные суда, самоходные краны, плавучие рембазы и судно-мишень «СМ-294». Подводная часть — один дивизион.

И вот так бездарно даже не растранжирить, а просто в гальюн спустить дорогой ценой создававшееся и буквально кровью доставшееся наследие — это разве не позор?

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