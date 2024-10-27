 

На Алсу возложили ответственностью судить бывшую заключенную

27.10.2024, 0:15, Новости дня
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В проекте примут участие 21 девушка, среди которых есть экс-заключенная, воспитанница детского дома и другие участницы с уникальными историями. Ожидается, что шоу привлечет внимание не только своим форматом, но и составом жюри, в которое вошли такие звезды, как Лариса Долина, Наташа Королева и Алсу.

Каждая из участниц пройдет через серьезные испытания, включая работу со стилистами, имиджмейкерами и фониатрами. Это не просто конкурс вокала; девушки будут развивать свои навыки и преодолевать личные трудности на пути к мечте стать звездами. Зрители также смогут активно участвовать в процессе, выставляя оценки участницам с помощью специальных пультов.

Одной из самых интересных героинь шоу является Елена Зайнутдинова, которая после выхода из тюрьмы решила изменить свою жизнь и начала писать песни. Ее история вдохновляет и показывает, что даже в самых сложных обстоятельствах можно найти силы для самовыражения. Также в конкурсе участвуют Анна Калинина, страдающая от тотальной алопеции, и Светлана Ларионова, экс-солистка группы “Воровайки”. Каждая из участниц привносит в проект свою уникальность и жизненный опыт.

Шоу состоит из девяти эпизодов и гранд-финала, где только одна из девушек сможет стать “царицей” и получить приз в размере 1,5 миллиона рублей. Ведущей проекта стала актриса Ольга Картункова, которая обещает сделать шоу ярким и запоминающимся.

Лариса Долина, одна из членов жюри, подчеркнула важность честности в оценке участниц. Она считает, что судить нужно справедливо и открыто, не внушая лишних надежд. Такой подход к оцениванию может помочь участницам не только развить свои таланты, но и стать лучше как личности.


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