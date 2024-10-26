Мнение: Британская империя продолжает рушиться, госдолг Британии в 100% ВВП, «из-за Путина голодают в Газе»

1. Малозамеченной прошла новость о потере Британией ещё одной заморской территории. Маврикий забрал себе архипелаг Чагос в Индийском океане, который находился под британским владычеством более 200 лет. Британцы официально отказались от прав на острова, однако пока что сохраняют там своё военное присутствие (ссылка):



3 октября 2024 года между Великобританией и Маврикием достигнуто политическое соглашение о передаче архипелага Чагос в состав Маврикия, при этом остров-атолл Диего-Гарсия будет взят в аренду Великобританией сроком на 99 лет. На острове находится вспомогательный объект ВМС Министерства обороны Великобритании, переданный ранее Великобританией в аренду Военно-морским силам США.

Всё местное население было принудительно депортировано в период с 1966 по 1973 год на Маврикий и Сейшелы. Международный суд ООН своим решением от февраля 2019 года обязал Великобританию вернуть архипелаг Чагос под суверенитет Маврикия. Данное решение было поддержано Генеральной ассамблеей ООН (116 членов проголосовали «за», 56 воздержались, а 6 членов проголосовали «против», включая Великобританию и США). При этом позиция США определялась тем фактом, что на острове Диего-Гарсия расположена база ВМС США.

Население архипелага составляют британские и американские военные (около 3 тысяч военнослужащих).

Для нынешнего британского премьера Кира Стармера возврат Чагоса Маврикию стал заметным ударом по рейтингу. Кроме того, выполнение Великобританией решения ООН по спорным островам, пускай даже формальное, заметили в страдающей Аргентине. Там опять начали активно требовать от британцев вернуть Мальвинские (Фолклендские) острова (ссылка).

2. Очередные достижения британской экономики (ссылка):



Государственный долг Великобритании достиг 100% объема внутреннего валового продукта (ВВП) по итогам августа 2024 года, что стало рекордным значением с 1960-х годов. Об этом говорится в отчете Управления национальной статистики страны.

«Чистый долг государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, по предварительной оценке, составляет 100% от ВВП на конец августа 2024 года. Это на 4,3 процентных пункта больше, чем на конец августа 2023 года, и остается на уровне, который в последний раз наблюдался в начале 1960-х годов», – уточняет ведомство.

В августе сумма заимствований британского госсектора составила 13,7 млрд фунтов стерлингов, что на 3,3 млрд фунтов стерлингов больше, чем в августе 2023 года. С начала текущего фингода по август сумма заимствований госсектора Великобритании составляет 64,1 млрд фунтов.

Напомню, что Британия не только поучаствовала в санкциях против России, отвратив тем самым от Лондона клиентов с Глобального Юга, но и пообещала ввести ряд драконовских налогов на миллионеров. Тем самым британские леваки торпедировали один из главных локомотивов своей экономики — систему финансовых сервисов для международного капитала.

3. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что в голоде в секторе Газа виноват… Владимир Путин (ссылка). Логика у него такая — Россия ведёт военные действия в том числе в Чёрном море, это подрывает продовольственную безопасность планеты. Как итог, цитирую, «[Путин] причиняет вред миллионам уязвимых людей по всей Африке, Азии и Ближнему Востоку, пытаясь одержать верх в своей варварской войне».



С одной стороны, это уже чересчур абсурдно даже для британца и правозащитника, каковым является сэр Стармер. С другой стороны, надо же было ему кого-то обвинить. Ну не Израиль же, в самом деле, обвинять в том, что жители Газа испытывают острую нехватку продуктов и лекарств?