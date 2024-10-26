 

“Росатом” рассчитывала на положительное решение Турции по вопросу строительства новой АЭС

26.10.2024, 18:50, Разное
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Корпорация “Росатом” рассчитывала на положительное решение Турции по вопросу строительства новой АЭС. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил генеральный директор организации Алексей Лихачев.

“Окончательное решение оставалось за турецким правительством. Конечно, мы ожидали скорого принятия решения”, – отметил Лихачев. Он заверил, что в случае одобрения проекта “Росатом” приложит все усилия и задействует лучшие практики для его реализации. Ранее глава “Росатома” сообщил, что первый блок египетской АЭС “Эд-Дабаа” планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

На сегодняшний день на Россию приходится около 50% всех международных соглашений о строительстве АЭС, в том числе строительство первой в Бангладеш АЭС мощностью 2 400 МВт.


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