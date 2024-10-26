Социальный сервис вопросов и ответов ASKfm закрылся

Сервис ASKfm, сочетавший функции социальной сети и платформы для вопросов и ответов, объявил о завершении своей работы с 1 декабря.

Команда разработчиков сообщила, что путешествие сервиса, длившееся более десяти лет, подошло к концу. Причина закрытия заключается в несоответствии платформы современным потребностям пользователей. Команда ASKfm подчеркивает, что безопасность и сохранение личной информации пользователей были в приоритете на протяжении всего существования сервиса. Все персональные данные будут удалены в кратчайшие сроки.