Аукционный дом Christie’s десятилетиями продавал грязные скатерти вместо полотен современных художников

Аукционный дом Christie’s с 1998 года продавал грязные ресторанные скатерти под видом полотен известных мастеров современного искусства. При этом некоторые «шедевров» уходили с молотка за сотни миллионов долларов, а со временем их стоимость только увеличилась.

Весь этот бизнес организовал один из распорядителей аукциона, брат которого работал в одном из нью-йоркских ресторанов. Один участник преступной схемы собирал использованные скатерти после бурных вечеринок, а второй выбирал наиболее таинственных и уже умерших художников, а затем представлял эти скатерти как их работы.

Всего по такой схеме продали около двадцати картин, в которых критики находили «потрясающие смыслы, выраженные через пятна от вина, кетчупа и кофе». Раскрыть схему удалось в связи с тем, что вдова одного из художников распознала подделку – она заявила, что её муж рисовал едой только на льняных скатертях, а проданное полотно было хлопковым.

Изначально считалось, что общая сумма нанесённого ущерба исчисляется 1,5 – 2 миллиардами долларов, однако картины, как отмечают критики, только выросли в цене, поскольку были задействованы в крупнейшей афере в сфере искусства в мировой истории и «теперь уж точно стали неотъемлемой частью современного искусства».

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