 

Qualcomm превзошел Apple A18 Pro в производительности мобильных чипов

26.10.2024, 17:10, Разное
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Qualcomm представила разогнанную версию своего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite, чья производительность превзошла чип Apple A18 Pro из iPhone 16 Pro.

Благодаря рекордной для смартфонных чипов тактовой частоте больших ядер в 4,57 ГГц, достигнутой в результате разгона, разогнанный Snapdragon 8 Elite показал выдающиеся результаты в бенчмарке Geekbench: 3407 и 10875 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Эти цифры делают его сопоставимым с A18 Pro от Apple, который набрал примерно 3500 и 9100 баллов соответственно.

Разогнанный вариант Snapdragon 8 Elite, возможно, изначально будет эксклюзивно доступен для смартфонов Samsung, а затем появится и в других флагманских устройствах, как это было с Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и Leading Version. Так, в будущем мобильные устройства на этой платформе смогут конкурировать с iPhone 16 Pro по однопоточной производительности, в которой Apple долгое время лидировала.


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