Эксперты предупредили о рисках зарядки смартфонов в общественных местах

Использование USB-портов для зарядки мобильных устройств в людных местах может поставить под угрозу безопасность смартфонов, предупреждает технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

Эксперт отмечает, что злоумышленники способны получить доступ к USB-разъемам в общедоступных местах, что создает риск установки вредоносного ПО, хищения личных данных, паролей браузера и другой конфиденциальной информации при подключении смартфона к такому порту. Особенно бдительными следует быть при запросе зарядным устройством сопряжения с устройством для обмена данными. Кроме того, мошенники могут применять кабели обычной зарядки, оснащенные встроенным USB-накопителем, для передачи вредоносного кода или получения удаленного доступа к устройству и хранящимся на нем данным.

Казаков настоятельно рекомендует обращать внимание на источники питания в общественных местах и регулярно обновлять систему, устанавливая патчи безопасности, а также использовать надежные антивирусные программы на смартфоне. Стоит отметить, что ранее россияне были предупреждены о бреши в мессенджере Telegram, позволяющей похищать учетные записи.